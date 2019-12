Fan infuriati con Ida Platano: "Pensi solo al business, di Riccardo non ti importa"

Sono passate poche ore dalla messa in onda della proposta di matrimonio fatta da Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Con un colpo di scena degno delle migliori soap opera, il cavaliere di Uomini e Donne ha chiesto alla dama del Trono Over di sposarlo. La risposta però non è arrivata. Nonostante i baci e gli abbracci, Ida Platano non ha pronunciato il fatidico sì, facendo letteralmente infuriare i fan della coppia, che sui social si sono scagliati contro di lei.

Nell'ultima puntata del dating time di Maria De Filippi la coppia si è trovata, ancora una volta, faccia a faccia nello studio, tra polemiche e recriminazioni. Riccardo ha però stupito tutti, tirando fuori un anello di fidanzamento e chiedendo a Ida di sposarlo. Un lieto fine tanto atteso dai fan della coppia, che però è stato "rovinato" dall'atteggiamento di Ida. La donna non ha infatti risposto al compagno. Nonostante gli abbracci e i baci fuori dallo studio, il "sì" non è arrivato. L'atteggiamento di Ida Platano ha turbato i suoi fan e follower che su Instagram si sono scagliati contro di lei. In tanti si aspettavano un messaggio o semplicemente poche parole dalla Platano sui social, dove è molto attiva. Ma così non è stato. Sui social Ida è comparsa spesso, dopo la proposta, ma solo per pubblicizzare una serie di prodotti partners, scatenando la reazione indignata dei suoi seguaci.

I commenti sotto il suo ultimo post si sprecano: " Perché non parli di te e Riccardo solo (sponsor) ca*** ", " Ma invece di intasarci la home di beveroni e pasticche che, aggiungo, faresti bene a non assumere visto che sei fin troppo magra, perché non ci dici di Riccardo?!?! Dopo una puntata così, neanche mezza considerazione...solo business! ", " Non parlare più di sponsor!!! Parla di Riccardo e digli di si !!! ", " È questo quello che vuoi, e questo il motivo x il quale stai in trasmissione... ". La maggior parte dei suoi follower l'accusano di essere più interessata all'aspetto economico della sua relazione in televisione, che a Riccardo: " Riccardo scappa che fai ancora in tempo... a lei interessa solo sponsor ", " Ma perché non pensi al regalo che ti ha fatto Riccardo e a tenertelo stretto invece di pensare sempre a sponsorizzare ", " Sponsorizza che ti passa...mah ".

Lei per il momento tace, ma c'è da scommettere che una risposta arriverà presto negli studi di Maria De Filippi.