Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme sui social dopo l'uscita da Uomini e Donne

Sono passate alcune settimane da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno lasciato insieme gli studi di Uomini e Donne e, solo dopo la messa in onda della puntata che raccontava l’epilogo della storia d’amore, i due si sono mostrati felici sui social.

La coppia, che ha appassionato il pubblico di Canale 5 con una storia che è stata costellata da continui colpi di scena, liti, riappacificazioni, addii che sembravano essere definitivi alternati alla frequentazione di nuove persona, ha finalmente deciso di concedersi un’altra possibilità. È stato Riccardo a fare il primo passo verso Ida con una lettera accorata nella quale la definiva la donna della sua vita, poi lei lo ha lasciato per un po’ sulle spine forse perché indecisa a causa dell’inizio della conoscenza con Armando. Alla fine, però, poiché al cuore non si comanda, la Platano è tornata dal suo grande amore, quello per cui ha tanto sofferto arrivando a toccare il baratro e che, nonostante tutto, non era riuscita a dimenticare.