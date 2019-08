La fantastica signora Maisel, terza stagione in arrivo

Tra le serie tv originali di Amazon Prime La fantastica signora Maisel è uno degli show con più successo, al fianco de L’Uomo nell’Alto Castello e Fleabag.

Creata da Amy Sherman-Palladino, già ideatrice di Una mamma per amica, La fantastica signora Maisel ha lanciato al successo la protagonista Rachel Brosnahan, che prima di questo ruolo aveva partecipato a molte serie tv quali House of Cards e Crisis in Six Scenes, senza però lasciare il segno. La serie, ambientata a Manhattan a fine anni ‘50, racconta la storia di una donna che viene lasciata dal marito e che per tutta risposta inizia una carriera da comica. Partita con un monologo improvvisato da ubriaca sul palco di un locale nel Village, la signora Maisel - per gli amici Midge - scopre di avere un talento per la stand up comedy. La serie tv ha ottenuto due Golden Globe nel 2018, con Rachel Brosnahan che ha bissato il successo quest’anno. Più significativo il risultato agli Emmy: sette premi per la prima stagione mentre per la seconda, in vista delle premiazioni del prossimo 22 settembre, La fantastica signora Maisel si presenterà con ben 19 nomination.

Nelle prima stagione abbiamo visto la genesi di questo personaggio, il mondo in cui vive e le difficoltà per una donna ad emanciparsi e avere credito, soprattutto come comica. Nella seconda stagione, invece, oltre ad essere stato imbrigliato, ma non troppo, il suo carattere esuberante da parte della manager Susie (Alex Borstein) abbiamo avuto modo di conoscere meglio la sua famiglia. Nella terza, stando al trailer diffuso da Amazon Prime Video, vediamo che la signora Maisel consacrerà la sua carriera nel mondo dello spettacolo, addirittura con un tour in giro per il Paese ed uno show per i militari, come fece il grande comico Bob Hope. Non solo questo, il rapporto con il marito Joel (Michael Zegen), dopo riavvicinamenti e nuove rotture, tornerà ad essere burrascoso con i due che si daranno “battaglia” in tribunale, il quale, per Midge, è un altro “palco” in cui esibirsi. C’è spazio anche per un po’ di relax, Midge avrà modo di riposarsi, sempre con grande stile, a Miami.

I nuovi episodi de La fantastica signora Maisel saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 6 dicembre e noi non vediamo l’ora di rivivere l’atmosfera patinata e la comicità frizzante di questa grande serie tv.