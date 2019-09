Federica Pellegrini a ruota libera: "Faccio paura agli uomini. Il sesso? Basilare"

Federica Pellegrini è una delle sportive più amate dagli italiani e qualche giorno fa ha tenuto un discorso importante davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva invitato tutti gli azzurri impegnati ai Mondiali di nuoto, in Corea del Sud, al Quirinale. La 31enne veneta aveva fatto un appello accorato a Mattarella: "Presidente, le chiedo di proteggerci, perché lo sport funziona e continua a far crescere generazioni di ragazzi all'insegna dell'impegno, della disciplina, del fair play".

La fuoriclasse di Mirano ha poi chiuso parlando della sua disciplina, il nuoto e dei tanti sacrifici fatti nella sua carriera: "Quest'anno ho avvertito una piacevole responsabilità, in un'edizione sempre più entusiasmante del Mondiale. Il nuoto è sempre più popolare ed è quasi un dovere far capire a tutti che lo sport insegna i valori della vita. In sedici anni e 4 Olimpiadi, e ora spero anche nella quinta, ho affrontato tanti sacrifici: è il tratto comune di noi atleti, lo sport è un modo molto appassionato e concreto di vivere l'adolescenza e la gioventù".

Federica, però, non ama parlare solo di sport e in un'intervista rilasciata al Messaggero ha parlato anche del suo rapporto con gli uomini e del rapporto in generale che hanno le donne con il sesso maschile: "Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne. Federica fa paura? Molto". La Pellegrini ha poi chiuso con un tema scottante, i tradimenti e parlando di sesso: "Di sicuro sono più le volte in in cui sono stata tradita. L'amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi. Cresce con te. Il sesso è fondamentale. Ultimamente, negli ultimi due o tre anni sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100%".



