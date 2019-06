Federica Pellegrini sbotta: "Paparazzi nascosti nel bosco"

Da quando Federica Pellegrini è tornata single i paparazzi la seguono costantemente alla ricerca di scoop sulla sua vita privata. Nelle ultime settimane si sono, infatti, moltiplicati i rumors su presunti flirt della nuotatrice di Mirano, in particolare quello che la vedrebbe coinvolta emotivamente con il suo coach nonché cugino del suo ex, Matteo Giunta. Un pettegolezzo che le ha fatto conquistare l’ennesimo tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli per Striscia la Notizia e che ha decisamente divertito la Pellegrini.

Federica Pellegrini, che recentemente ha cambiato look sfoggiando una chioma con riflessi rosa (per un nuovo progetto pubblicitario a quanto sembra), però non ci sta e sbotta sui social network. Stanca dell’attenzione morbosa dei fotografi e del continuo chiacchiericcio sulla sua vita privata, la nuotatrice ha pubblicato, nelle scorse ore, un post nelle stories di Instagram. Un commento dove si lamenta di essere seguita ovunque, persino nei posti isolati dove lei vorrebbe ritagliarsi un po’ di tranquillità: "Trovare paparazzi nascosti nel bosco (di una struttura privata)… Fatto". Un tono tra il sarcastico e lo scocciato che la dice lunga sull’interesse morboso verso di lei.

I fotografi però non sono i soli a essere interessati alla bella Federica Pellegrini. Fan e follower, che la seguono sui social, fanno a gara a commentare i suoi numerosi post con foto sexy, un segnale chiaro e preciso di quanto lei piaccia al pubblico non solo per le sue imprese sportive.

