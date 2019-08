Federico Rossi e Paola Di Benedetto insieme a Ibiza: ritorno di fiamma?

L’estate dei ritorni di fiamma potrebbe sancire anche quello di Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino e Melissa Satta e Boateng anche un'altra coppia del showbiz italiano potrebbe riunirsi. La bella influencer e il cantante del duo pop Benji e Fede sono stati avvistati insieme, in atteggiamenti intimi, a Ibiza. Sui social, negli ultimi giorni, sono iniziati a circolare video e fotografie in cui la coppia si mostra complice e serena prima in un ristorantino a pranzo, poi la sera in discoteca.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo una storia d'amore lunga circa un anno, si erano detti addio per colpa, sembra, di un presunto tradimento del cantante con un'ex volto di Amici, Emma Muscat. Oggi, a distanza di pochissimi mesi, la coppia sembra che stia provando a ricucire il rapporto. Dopo i rumors delle ultime settimane, sui social sono comparse foto e video che non lascerebbero dubbi sul ritorno di fiamma. Che Federico Rossi non avesse intenzione di perdere la sua Paola lo si era intuito dai messaggi social che le inviava. Ma Paola Di Benedetto, ferita, sembrava ferma nella sua decisione di rompere con il cantante. Federico ha così fatto una pazzia per la sua ex, volando da Los Angeles a Ibiza all'improvviso e lasciando gli amici e il collega Benji a festeggiare il doppio disco di platino appena ottenuto.

La coppia si è incontrata a pranzo in un ristorante dell'isola spagnola per mangiare e parlare. Nelle foto social i due sembrano sereni e felici. Un altro video mostra invece la Di Benedetto e Rossi insieme all'Ushuaia, nota discoteca di Ibiza, abbracciarsi e forse baciarsi sotto le note di un pezzo di Ghali, presente nel locale per una performance live. Non rimane dunque che attendere gli imminenti sviluppi.