Federico Rossi e Paola di Benedetto sono tornati insieme

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono ufficialmente tornati insieme. A darne la conferma è stato il cantante sul suo profilo Instagram, condividendo una romantica foto di un bacio notturno. Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo un'estate separati, tra le due giovani star di Instagram è tornato l'amore.

Paola Di Benedetto ha perdonato il presunto tradimento di Federico Rossi, causa della loro separazione ormai due mesi fa. Una lontananza che è servita a riflettere e a capire che non possono fare l'uno a meno dell'altra. La loro rottura ha scatenato il gossip per lunghe settimane, i fan si sono spesso chiesti se il tradimento fosse il vero motivo dell'allontanamento o se ci fosse dell'altro a dividerli. In realtà, quello pare sia l'unica causa di separazione della coppia. Voci vicine alla ragazza avrebbero confermato che Federico Rossi avrebbe tradito Paola Di Benedetto con Emma Muscat, cantante di amici ed ex fidanzata del collega Biondo. Tra loro ci sarebbe stato un incontro passionale ma tanto è bastato all'ex naufraga per interrompere la relazione col cantante. Pare che prima di lasciare Federico Rossi la Di Benedetto si sia messa in contatto proprio con la Muscat per avere conferma di quel che sapeva.