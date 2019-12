Fedez cade e finisce fuori pista sulla ​neve, tutti lo filmano ma nessuno lo aiuta

Inatteso fuori programma per Fedez che è finito fuori pista durante una ciaspolata nei boschi di Madonna di Campiglio insieme alla famiglia. Il rapper stava facendo una camminata nella neve con le ciaspole quando, a causa di una svista, è scivolato nel greto del fiume, sprofondando nella neve fresca. Molti della comitiva, però, invece di soccorrerlo, hanno preferito immortalare la scena con foto e video mentre lui cercava - invano - di rialzarsi da solo.

Il filmato dell'uscita di pista, con tanto di salvataggio da parte della guida, è stato ripreso da parenti e amici e condiviso a più riprese sui profili social. A causare la caduta di Fedez è stata la moglie, Chiara Ferragni. In un video pubblicato dal cognato, Luca Vezil, si sente la voce dell'imprenditrice digitale chiedere al rapper di scattargli una foto, poi un forte risata e infine il rapper che grida: " Ragazzi !". Nelle riprese pubblicate poco dopo, si vede Fedez completamente sprofondato nella neve fresca, divincolarsi per riuscire a rimettersi in piedi e gridare: " Aiutatemi !". Le ciaspole però non facilitano il cantante che è in evidente difficoltà e non riesce a rialzarsi. Tra le risate generali, passano alcuni istanti prima che la guida torni indietro per prestare soccorso a Fedez e lo tiri fuori dalla buca.