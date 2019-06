Fedez prepara uno scherzo alla Ferragni, ma lei non ci è cascata

La coppia Fedez-Ferragni è tornata a Los Angeles a causa di alcuni impegni professionali e Chiara, che aveva raggiunto la famiglia con un volo da Roma, ha ricevuto una strana accoglienza da parte del marito. Fedez, insieme a un amico dei due, ha escogitato ai danni di Chiara uno scherzo tremendo.

Lo scherzo di Fedez a Chiara Ferragni

Fedez, da sempre molto attivo sui social, ha postato anche quest'ultima impresa. "Comitato d'accoglienza" ha commentato divertito il cantante sulle stories di Instagram, mentre teneva in mano un fucile ad acqua. Nel video si vede Fedez nel tentativo di richiamare l'attenzione della moglie (che era in un'altra stanza) ma lei, che aveva già intuito qualcosa, invece di entrare come farebbe di solito ha aperto lentamente la porta per verificare cosa stesse succedendo.

Il cantante, una volta scoperto, ha commentato così: " La scusa del bacino non ha funzionato... ".

Fedez cacciato dal parco a Los Angeles

Il cantante, che già si trovava a Los Angeles insieme al figlio, è stato recentemente cacciato da un parco a Los Angeles. Sempre tramite le sue stories Instagram ha recentemente raccontato la sua disavventura: " In questi giorni a Los Angeles sto facendo cose poco trendy, poco cool. Tra le cose che sto facendo insieme al mio 'panettone' ci sono i tour dei parchi, ma siamo appena stati cacciati da uno perché non sapevo che qui ci fossero i parchi privati ". Poi ha aggiunto: " State attenti perché se venite a LA, in alcuni parchi bisogna pagare. Boh, sono parchi giochi per bambini e si deve pagare ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?