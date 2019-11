Felicity Huffman ai servizi sociali: "Mi impegnerò a fondo per la comunità"

Felicity Huffman, scontata la pena detentiva di 11 giorni presso il Federal Correctional Institution di Dublin in California, ha iniziato le 250 ore di servizi sociali. L’attrice è stata condannata per aver pagato una tangente da 15.000 dollari al fine di far passare il test d’ammissione al college alla figlia. La Linette di "Desperate Housewives" è stata vista lasciare il centro presso cui sta prestando servizio, con in mano un contenitore per muffin.

Il tribunale che l’ha giudicata colpevole ha stabilito che dovrà prestare servizio presso "The Teen Project", una struttura che aiuta ragazze dai 18 ai 25 anni, vittime di violenza e senza casa. Secondo quanto rivelato a E.News da una fonte, la Huffman era già interessata a prestare il suo aiuto al centro prima della sentenza e aveva effettuato un tour della struttura con il marito e la figlia. Afferma la fonte: “Felicity ha incontrato un sacco di persone e sta prendendo la cosa molto seriamente” . Ed effettivamente, negli scorsi mesi la nota attrice aveva rilasciato una dichiarazione in cui affermava di volersi impegnare a fondo per la comunità, al fine di pagare per le sue azioni.

“Sono impaziente di iniziare le mie ore di servizio sociale ed avere un impatto positivo sulla comunità” , affermava in tribunale la Huffman, che oltre agli 11 giorni di carcere e le ore di servizio sociale, dovrà pagare una multa pari a 30.000 dollari. E ancora: “Sono inoltre intenzionata a portare avanti il mio contributo dove posso, anche dopo aver completato le ore di servizio sociale. Prometto che nei mesi e negli anni a venire mi impegnerò per vivere una vita più onesta, per essere un modello migliore per le mie figlie e la mia famiglia e spenderò le mie energie dove ci sarà bisogno”.