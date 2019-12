Leone preso in giro dalla nonna: "Vuoi emulare la Thunberg con quelle treccine?"

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il fine settimana sulla neve e, insieme a loro, il piccolo Leone che, con uno scatto postato dalla imprenditrice digitale, ha scatenato l’ironia della nonna.

Il figlio dei Ferragnez, considerato dagli appassionati dei social il “Royal Baby italiano”, è uno dei personaggi maggiormente presenti in rete. Le sue espressioni buffe, il modo di muoversi, i suoi sguardi birichini, lo rendono uno dei bambini più amati dal web, che lo considera una sorta di “meme vivente”. Così, uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Ferragni su Instagram ha scatenato l’ironia di Marina Di Guardo, mamma della influencer e nonna di Leone.

Vedendo il nipote con le guance rosse per il freddo e il cappellino di lana con tanto di treccine che gli coprivano le orecchie, ha commentato: “ Ma vuole emulare Greta Thunberg con quelle treccine??? ”. L’ironia della nonna di Leone Lucia Ferragni ha generato la risata dei follower, che hanno particolarmente apprezzato il sarcasmo della scrittrice. “Che ridere”, hanno commentato alcuni utenti della rete, “Speriamo di no, ne basta una”, si legge ancora, “No, perché poi lo chiamano ‘Gretino’”, ha aggiunto qualcun altro.

Il clan dei Ferragnez, sempre molto presente sui social, partecipa alle attività in rete dei propri familiari in modo naturale, ignorando l’eco che ogni singolo commento, anche poco influente, potrebbe avere sul web. Sta, forse, proprio in questa normalità in cui vivono, il vero successo di una delle famiglie più potenti sui social: Chiara Ferragni, infatti, condivide quotidianamente su Instagram i momenti più divertenti della sua vita privata, mostrandosi anche come qualcuno mai farebbe per non ledere la propria immagine.

Da quando la sua storia con Fedez è diventata pubblica fino al momento della maternità, la imprenditrice digitale non nasconde nulla – o quasi – di ciò che le accade e il suo successo, forse, sta proprio in questa voglia di mostrarsi così com’è, nel bene e nel male. Esporre anche il figlio Leone ai social è stata una scelta, come spiegata dallo stesso Fedez, pensata e ponderata. Il figlio dei Ferragnez non è l’unico bambino ad essere attivo sui social pur non essendone consapevole, ma è l’unico ad essere pesantemente criticato per questo motivo. È anche questa, forse, la prova della potenza mediatica di questa famiglia.