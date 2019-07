Filippo Magnini e Giorgia Palmas, vacanze d'amore in Sardegna (con imprevisto)

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono volati in Sardegna, terra natale dell'ex velina mora, per rilassarsi e godersi qualche giorno di relax dopo gli impegni lavorativi degli ultimi mesi. Sui rispettivi profili social, la coppia sta pubblicando splendidi scatti che li ritraggono insieme, felici e innamorati più che mai, sulle idilliache spiagge sarde. Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno alloggiando nella villa di famiglia dell'ex velina, che si trova nella Costa Rei a sud-est dell'isola e ogni giorno si concedono un po' di mare e sole in una delle meravigliose spiagge della zona. Maklas e Lido Tamatete sono i posti del cuore della Palmas, che qui è cresciuta e che frequenta assiduamente quando si trova nella sua terra.

Tra bagni di acqua e sole (in compagnia dei due cagnolini della coppia) e pranzi a base di pesce la coppia si sta godendo l'intimità senza la figlia di lei, Sofia, avuta dal calciatore Bombardini. Proprio in uno di questi momenti di relax, il campione di nuoto è stato protagonista di un vero e proprio gesto eroico. Filippo Magnini ha salvato la vita a un turista che domenica pomeriggio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, provincia di Cagliari. A rendere nota la notizia per prima è stata l'ANSA, grazie al racconto del direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, testimone oculare del salvataggio.

Passato il clamore del salvataggio, la coppia è tornata alla vita vacanziera. La breve pausa durerà infatti pochi giorni poi il rientro a Milano, con la testa rivolta al nuovo progetto televisivo che li vedrà esordire in coppia su Real Time con il programma "Assaggi D'Amore".