"Il flirt tra Gaetano Arena e Ambra? Sapevo che si sarebbero incontrati", parla il paparazzo

Continua a far discutere la presunta liason tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo, attuale fidanzata di Kikò Nalli. I tre pare siano molto amici fin dalla loro partecipazione al GF 16 ma adesso si trovano coinvolti in una sorta di triangolo amoroso dai risvolti ancora poco chiari, che man mano che passa il tempo coinvolge sempre più persone. A “svelare” la relazione clandestina è stato Alex Fiumara, un noto paparazzo di Milano, che pare sia arrivato allo scontro con Arena proprio perché l'ex gieffino era intenzionato proteggere l'ipotetico rapporto segreto con l'ex insegnante siciliana.

Nel salotto pomeridiano quotidiano di Canale5, ultimamente sono spesso ospiti i protagonisti di questa vicenda. Di recente, a quelli già elencati si è unita anche Manila Gorio, secondo la quale il presunto flirt tra Getano Arena e Ambra Lombardo non sarebbe altro che una messa in scena. Quest'ultimo dettaglio è emerso durante la puntata di Pomeriggio5 dell'11 novembre, e in merito alle ultime rivelazioni, poche ore fa abbiamo sentito uno dei protagonisti della vicenda, il fotografo Alex Fiumara.

“ Ambra Lombardo pensa di essere stata vittima di una messa in scena di cui io non so. Non sono stato sicuramente scritturato ”, ha detto il paparazzo in merito alla presunta organizzazione dello scoop riferita da Manila Gorio. Stando alle sue parole, sarebbe andato a colpo sicuro per fotografare Ambra e Gaetano, indirizzato da una conoscenza in comune: “ Io avevo delle informazioni da persone molto vicine a Gaetano, persone che sapevano che Gaetano si sarebbe dovuto vedere con Ambra. ” Questa circostanza non è mai stata smentita da Gaetano, Kikò e da Ambra, che poche ore fa ha fatto la sua smentita e ha dichiarato: “ L’unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano tre settimane fa. Ci siamo abbracciati, ma come fratelli. ”

Sul settimanale Diva e Donna in edicola oggi sono state pubblicate alcune foto di un incontro tra le quali una “sospetta”, nella quale si vedrebbe un bacio tra i due. L'immagine è abbastanza sgranata a causa della scarsa luminosità dello scatto ma le labbra di Gaetano Arena e Ambra Lombardo sembrano toccarsi in quell'istante catturato. L'ex fidanzata di Gaetano Arena sembra essere certa di questo flirt, tanto che da Barbara d'Urso ha dichiarato di essere stata tradita dal ragazzo proprio con la Lombardo.