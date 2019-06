Folla urla dov'è Bradley, Lady Gaga si infuria: "Andate a quel paese"

La popstar Lady Gaga, da poco tornata single dopo la rottura con Christian Carino, ha dovuto mettere in riga i suoi fan durante un concerto. La pietra dello scandalo è sempre la stessa: la sua presunta love story con il collega di "A Star is born", Bradley Cooper. L’attore di "Limitless" proprio in questi giorni pare sia tornato single, dopo quattro anni di relazione con la super model Irina Shayk, la quale secondo i tabloid, sarebbe andata via di casa.

Come riporta The Sun , la cantante italoamericana si stava esibendo a Las Vegas, quando alcuni fan le hanno urlato dove fosse Bradley mentre si accingeva a cantare "Shallow", la cui performance agli Oscar insieme a Cooper aveva infiammato i fan. Gaga pare non abbia gradito l’interruzione e prima di iniziare a cantare il brano avrebbe avvertito il pubblico: “E un’altra cosa: siate gentile. Cercate di essere gentili o andate a quel paese”.