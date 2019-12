Il principe Andrea umiliato. E Carlo lo sgrida

La situazione familiare del principe Andrea non è delle più rosee ultimamente. Dopo lo scandalo in cui è rimasto coinvolto e la disastrosa intervista rilasciata alla Bbc, il duca di York si è dovuto sorbire più di una ramanzina. Dopo il rimprovero dell’anziano padre, il principe Filippo, che ha chiaramente detto al figlio di “ accettare la sua punizione ”, ecco che il Mirror riporta un’altra sonora “tirata d’orecchi” nei confronti del duca: quella del principe Carlo.

Poco prima dell’ultima intervista rilasciata dalla sua accusatrice Virginia Giuffre a Bbc Panorama, Andrea si è recato nella dimora di Sandringham per ascoltare le dure parole del fratello maggiore. Una fonte ha raccontato che “è stato tutto molto civile, ma Carlo gli ha dato una bella lavata di capo e gli ha detto che non ci sarà un ritorno alla vita precedente nell’imminente futuro. Andrea ritiene di essere stato trattato duramente, dato che non è stato provato ancora nulla. Ma ha accettato la decisione. Non ha avuto altra scelta”.

L’entità dello scandalo in cui è finita l’intera Royal Family ha fatto propendere la regina e il primogenito Carlo per un immediato ritiro di Andrea a vita privata. L’intervista da lui rilasciata alla Bbc, nel tentativo di scagionarsi dalle accuse della Giuffre, non è bastata a riabilitare la sua immagine. Anzi, la scarsa empatia mostrata nei confronti delle vittime di Jeffrey Epstein, ha peggiorato la situazione. Un’altra fonte ha rivelato: “Ormai Filippo ha 98 anni e la regina 93. Carlo ha preso saldamente in mano la situazione e i piani per il futuro” . La sensazione che aleggia intorno al futuro della famiglia reale britannica è che il principe Carlo, all’ombra della madre, stia ponendo le basi per il suo futuro da re, prendendo decisioni delicate che un tempo spettavano a Elisabetta.