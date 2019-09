Le foto delle nozze da favola di Georgette Polizzi e Davide Tresse

Domenica 15 settembre scorso, Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno deciso di coronare il loro sogno giurandosi amore eterno davanti a parenti e amici.

Con un rito civile elegante e originale, come nelle corde della coppia conosciuta al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Isand, Georgette e Davide sono diventati marito e moglie. Il loro è stato un percorso di vita assai tortuoso e, già durante la partecipazione al reality show di Canale 5, la Polizzi aveva raccontato di aver avuto un infanzia difficile dovuta alla scomparsa prematura dei genitori. La sua, poi, è stata una vita tutta in salita e gli ostacoli non sono stati pochi: l’ultimo, la malattia – la sclerosi multipla – che la moglie di Davide Tresse ha condiviso sui social e contro la quale ha reagito come una leonessa.