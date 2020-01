Francesca Barra e Valerio Merola contro Antonella Elia: "Misogina"

Sebbene molti spettatori sembrino ancora apprezzare Antonella Elia per il suo modo di esprimersi "scanzonato" e senza filtri, tanti altri sembrano cominciare a capire che questa sua peculiare caratteristica finisca spesso per azzopparla, mettendone in luce un aspetto che spesso la porta ad esprimere concetti poco consoni per un personaggio televisivo.

Nell'ultima puntata di Grande Fratello Vip 4, due episodi hanno scatenato che la reazioni improvvise di Antonella Elia. Il confronto tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic e Valeria Marini, ha scatenato le offese gratuite dell'ex ragazza di Non è la Rai - accompagnata in questo caso dalle parole di Antonio Zequila - nei confronti della diva del Bagaglino. Successivamente, nella stessa serata, neanche lo struggente racconto dei problemi di dipendenza di Fernanda Lessa ha intenerito Antonella Elia, che è rimasta ferma nella sua distanza rispetto alla showgirl brasiliana.

Le reazioni di Antonella Elia, però, non sono passate inosservate e in molti la hanno criticata. Tra questi c'è Francesca Barra, collega della Elia nel parterre de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. La giornalista ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram per stigmatizzare le parole di Antonella: "Se pensate che l’apparente aria da svampiti vi giustifichi, che la vostra comunicazione coincida con essere più fighi perché politicamente scorretti (che noia questa definizione), con essere schietti, allora io sono fuori moda, fuori contesto e me ne vanto".

"Possibile che pronunciate queste frasi nei confronti, in questo caso, di Valeria Marini così alla leggera? Ma siete impazziti? Curate la vostra cattiveria!", sostiene sicura Francesca Barra. Ma le parole della giornalista diventano ancora più dure quando fa riferimento allo sconto tra Antonella Elia e Taylor Mega nel programma di Chiambretti: "La cosa che mi fa ancora più male è che sia stata una stessa donna a farlo, premiandola poi, con l’entrata in un altro programma televisivo. Questi sono i messaggi che la tv italiana vuole far passare". "Sei misogina e senza un minimo di senno? sei perfetta per la tv", accusa la Barra.

Ma la compagna di Claudio Santamaria non è l'unica a scagliarsi contro le parole di Antonella Elia. Ospite di Mattino Cinque, anche Valerio Merola ha criticato le parole di Antonella Elia: "Si parla tanto di esempio ma qua abbiamo quello di offese e di attacchi, non è che un reality è il posto dove si può aggredire". "Alcuni termini non vanno usati", afferma Merola, stigmatizzando i comportamenti di Antonella Elia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?