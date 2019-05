Gf, la De André contro Mila: "È una mongoloide". L'offesa scatena il web

Mila Suarez continua a non essere vista di buon occhio all’interno della Casa del Grande Fratello. Già nei giorni scorsi Francesca De André, Guendalina Canessa e Valentina Vignali si sono lasciate andare a delle dichiarazioni pesanti sulla Suarez, con la Canessa che è arrivata a definirla “ così volgare da essere perfetta per un porno... che faccia da mignot*a! ”.

Ma chi davvero non sopporta Mila Suarez è Francesca De André, la più agguerrita del terzetto nel criticare ogni parola e gesto della coinquilina di origine marocchine.

La showgirl e fashion blogger proprio non le va giù. Nei giorni scorsi in un live dalla Casa i follower del programma l'hanno sentita dare della “ scimmia ” alla Suarez alludendo alle sue origini africane. Subito in massa hanno inondato di insulti la De André, chiedendo alla produzione del programma di squalificarla.

La tensione tra le due donne lo scorso sabato sera era palpabile e all’improvviso è sfociata in una lite così accesa che è dovuta intervenire di forza Valentina Vignali per separarle, non prima che la De André apostrofasse nuovamente in modo pesante la Surez dicendo: “ Io Erica l’ho limonata! Quella piuttosto che toccarla mi taglio le vene! Erica è pulita, quella sa di narghilè! ”.

Ma non sono queste le uniche “perle” regalate da Francesca a Mila Suarez. Nei giorni trascorsi insieme nella casa del “Grande Fratello” è stato tutto un crescendo di insulti fino alla rissa finale dello scorso sabato. “ Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno – ha detto Francesca De André a Mila –. Ma vaffan***o scema. Povera cretina. A me non mi buttano via gli uomini, mi cercano. Ti rode il cul*. Rosica! Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite. Vai scema, che non hai solo i buchi nel cervello, ma anche nel cul*. A scimmia! Sei una pazza di merd*, mi hai rotto i cogli**i ”.

L’opinionista di “Domenica Live” in questi giorni c’è andata giù davvero pesante con l’ex di Alex Belli urlandole in faccia: “ Ma vai a c*gare! Io non sono come te che vai a leccare il cu*o della gente. Ma non ti caga nessuno, non ti sopporta nessuno. Puoi anche restare qui, ma nessuno ti sopporta con quei denti finti che hai ”.

Molti follower del programma avrebbero sentito pronunciarle anche la parola “ mongoloide ”, sempre rifermandosi a Mila Suarez che pare molto isolata nella Casa e non sa come rispondere a questi attacchi così aggressivi che scivolano in insulti rozzi e grossolani dettati da una rabbia cieca. Dopo gli epiteti razzisti ingiustificabili, ora arriva un insulto di un altro tipo, riferito a un handicap mentale. Parlando con i suoi coinquilini, Francesca, riferendosi a Mila, ha detto: “ Basta che non lo chiedete a quella mongoloide! ”.

E ora il web chiede a gran voce la sua squalifica.

