Francesca De André: "Convivo con Giorgio. Il tradimento era tutto falso. Gennaro? Non amo la superficialità"

Francesca De André e Giorgio Tambellini sono, oggi, più innamorati che mai. L'ex gieffina, una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del Grande Fratello 16, dopo aver reciso ogni legame che la univa al modello partenopeo Gennaro Lillio, si è lentamente riavvicinata al suo ex fidanzato Tambellini. La storia d'amore tra la De André e l'imprenditore toscano si è imbattuta in vicende controverse e turbolente, subendo forti contraccolpi, risultati poi fatali. La nipote del cantautore "Faber" durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello aveva intrapreso una liaison con Gennalo Lillio in segno di ritorsione contro Giorgio Tambellini, tacciato di averla tradita mentre lei era distante da lui e rinchiusa nel contesto del reality game. Le vicissitudini burrascose che hanno incrinato il rapporto con il suo fidanzato, messo a dura prova durante l'esperienza del Gf, sono state al centro delle polemiche e della querelle sorte attorno al reality show più popolare d'talia. Ma, oggi, Francesca De André e Giorgio Tambellini hanno superato ogni ostacolo e incomprensione e sono ritornati ad amarsi. I due, nuovamente fidanzati, hanno assunto l'importante decisione di andare a convivere insieme.

Il ritorno di fiamma e la convivenza tra la De André e Tambellini

" Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Durante la passata edizione del Grande Fratello lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto ", è il pensiero esternato dalla figlia di Cristiano De André nel corso dell'intervista concessa al settimanale Di Più Tv. Rispondendo alle domande rivoltele dalla nota rivista, l'ex concorrente del reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso ha diretto le sue recriminazioni e le sue rimostranze contro gli autori del Grande Fratello, accusati da lei di aver orchestrato ad arte un fittizia storia tra il suo fidanzato e una presunta amante, ipotizzando maliziosamente il tradimento di lui a suoi danni. Per tale ragione la De André aveva ceduto ai corteggiamenti di Gennaro Lillio, per mera ripicca, sentendosi profondamente ferita nel suo intimo da Giorgio.

In realtà Francesca De André non aveva mai smesso di amare il 35enne toscano con il quale intratteneva una relazione seria iniziata già un anno prima del suo ingresso nella casa più spiata della penisola. " Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio ", ha asserito la 29enne genovese, nipote del celebre cantautore Frabrizio De André. Finita la surreale parentesi del Gf , la showgirl ha compreso la portata reale degli eventi pregressi. All'improvviso tutto le è apparso chiaro, le si è illuminato il percorso fatto sin lì. Si è palesata nella sua mente la verità: la vicenda del tradimento e il contorno era tutto falso, una messa in scena congegnata strumentalmente a sua insaputa per fini di audience. E lei ha potuto acclarare, inoltre, che il suo amore per Giorgio non si era ancora assopito, anzi, era talmente vivo da farle superare ogni dissapore passato. " Solo quando sono uscita ho capito che era tutto falso - ha continuato la De André -, che io amavo Giorgio e lui mi amava ancora. Era già un anno che stavamo insieme. Vivevamo un rapporto di simbiosi e staccarci ci ha fatto perdere lucidità" .

Nel corso dell'intervista è stato menzionato il modello napoletano, Gennaro Lillio, e il breve flirt intessuto tra loro durante i giorni vissuti nella casa del Gf e in seguito nei mesi delle vacanze estive. Ma la frequentazione non è stata fruttuosa e l'infatuazione non è sfociata in vero amore. La bella showgirl ha intuito l'inconsistenza della relazione con Gennaro e per tale ragione ha troncato con lui. Di lì a breve è avvenuto il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini. La De André ha indugiato nel rivolgere parole ironiche sul conto del modello conosciuto all'interno del reality show e nel lanciargli qualche stoccata tagliente: " Una volta uscita dal gioco ho lasciato quel modello perché ho capito che non era fatto per me. Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo ".