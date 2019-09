Francesca De André è tornata (in segreto) l'ex Giorgio?

La vita amorosa di Francesca De André si arricchisce di una nuovo episodio, che non è proprio un sequel bensì un remake: dopo la fine della relazione con Gennaro Lillio, la nipote del grande Faber si sarebbe riavvicinata all'ex fidanzato, Giorgio Tambellini.

La storia d'amore tra i due si era interrotta durante l'ultima edizione del Grande Fratello a causa dei probabili tradimenti di lui e per il contemporaneo avvicinamento di Francesca De Andrè al coinquilino Gennaro. Ma la relazione tra gli ex gieffini non ha superato l'estate e adesso lo spettro del ritorno di fiamma si fa più concreto.

Secondo le cronache rosa, Giorgio Tambellini sarebbe tornato a corteggiare Francesca con una lettera. Anche lo stesso Gennaro aveva parlato pubblicamente di un riavvicinamento tra la De André e Tambellini. Adesso a rinvigorire le voci dell'inaspettato ritorno di fiamma arriva anche il settimanale Oggi.

Alberto Dandolo parla di un ritorno "in gran segreto": "Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote del grande Faber, nel Grande Fratello aveva interrotto il suo rapporto con Giorgio Tambellini, iniziando una nuova relazione con Gennaro Lillio. Ora sarebbe tornata in gran segreto con l’ex, Giorgio".

A conferma della propria tesi, il settimanale diretto da Umberto Brindani parla di eventi in cui Francesca si sarebbe fatta vedere insieme a Tambellini: "Numerose sono le serate che la vedono protagonista nelle quali l’imprenditore pare sia solito accompagnarla".

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, verrebbe anche confermata la sensazione - che molti avevano già avuto durante il Grande Fratello - che tra Francesca e Giorgio esista un legame molto forte, che permette di superare gli scontri e i problemi della vita quotidiana.

