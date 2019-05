Francesca De André tradita? Questa sera nella casa il confronto con il fidanzato e nuove foto choc

Sarà una puntata di fuoco quella che si prospetta questa sera al Grande Fratello 16. Tra gli avvenimenti che terranno incollati i telespettatori alla diretta con Barbara d'Urso ci sarà l'ingresso nella casa di Giorgio Tambellini. Il fidanzato di Francesca De André varcherà la porta rossa per un confronto dopo le foto che lo ritraggono con un'altra donna.

La settimana scorsa la fidanzata di Faber ha potuto prendere visione di alcune immagini che ritraggono il suo fidanzato in compagnia di Rosy Zamboni mentre escono dalla sua casa. La reazione della ragazza è stata molto forte, secondo alcuni quasi esagerata visto il contesto. La conduttrice ha raccontato alla concorrente che gli scatti risalirebbero a pochi giorni fa ma che, stando a quando si dice nell'ambiente, la frequentazione tra i due andrebbe avanti già da qualche settimana. Questa notizia ha alimentato forti dubbi in Francesca, minandone le certezze. Il presunto tradimento di Giorgio ha di fatto avvicinato ancora di più la ragazza a Gennario Lillio. Il giovane modello napoletano non ha mai negato di provare qualcosa di speciale verso la nipote di De André e l'evoluzione della situazione sentimentale all'esterno della casa del Grande Fratello ha favorito la crescita del loro rapporto.

Ospite del salotto di Barbara d'Urso, Rosy Zamboni (in arte Roxy) ha smentito le voci che la dipingono come amante di Giorgio Tambellini. La ragazza ha spiegato che il loro è stato un semplice incontro di lavoro e che non erano soli in quella circostanza. Stando al racconto di Rosy, insieme a loro c'erano altre quattro persone che i paparazzi non avrebbero ripreso. La sua versione non ha convinto gli opinionisti in studio, soprattutto Karina Cascella, incredula del fatto che i paparazzi possano interessarsi a lei. Questa sera al Grande Fratello ci sarà l'atteso incontro tra Tambellini e Francesca De André sotto l'occhio vigile di Barbara d'Urso, che ha già annunciato di essere in possesso di nuove immagini “choc” del presunto tradimento.