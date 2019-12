Francesca Del Taglia insultata per il suo peso, lei sbotta: "Persona di m..."

Non è la prima volta che Francesca Del Taglia, ex volto di Uomini e Donne, finisce nel mirino degli hater ma, questa volta, l’ex corteggiatrice non è rimasta in silenzio davanti alle critiche.

Conosciuta al pubblico di Canale 5 per essere stata una delle protagoniste del trono di Eugenio Colombo, Francesca è riuscita a rimanere nel cuore del pubblico per essere stata in grado di far capitolare l’ex tronista. Il loro è uno degli amori più longevi di Uomini e Donne: la Del Taglia e Colombo, infatti, stanno insieme da molti anni e hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai figli Brando e Zeno. Molto amati sui social, non sono rimasti estranei anche agli attacchi degli “odiatori” della rete che, molto spesso, li hanno accusati di non essere dei buoni genitori o hanno reputato alcuni atteggiamenti non educativi per i figli.

Nelle ultime ore, però, Francesca Del Taglia è finita nel mirino di un hater per un altro motivo: la sua forma fisica. Dopo aver pubblicato uno scatto che la ritrae tra le braccia di Eugenio in Piazza della Signoria a Firenze, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è dovuta confrontare con il giudizio sprezzante di uno dei suoi detrattori. “Ma come riesce ad alzarti?”, ha commentato il “leone da tastiera”, scatenando immediatamente l’ira della donna che non è riuscita a trattenersi e ha sbottato: “ Sei veramente una persona di merda .. dovresti solo vergognarti! ”.

Tanti follower, dopo aver letto l’insulto, si sono schierati dalla parte di Francesca e l’hanno invitata a non prestare troppa attenzione ai giudizi inutili delle persone invidiose. “L’invidia fa brutti scherzi lascia perdere: sei splendida”, “Ma se Francesca ha un fisico stupendo...Forse è solo invidia”, “Ricordati che hai fatto due figli e sei bellissima”, hanno scritto alcuni utenti della rete per risollevare il morale alla Del Taglia.

In tanti, poi, si sono soffermati sulla bellezza di questa coppia, una delle poche ad essere sopravvissuta dopo Uomini e Donne. Francesca e Eugenio, infatti, si sono fidanzati negli studi di Canale 5 ben sei anni fa e dal quel momento non si sono mai più separati. Lui ha intrapreso, con successo, la carriera di dj, mentre lei, che lavorava nell’azienda di famiglia, ha iniziato a dedicarsi ad altro. Nel tempo, il loro amore si è rafforzato e i due hanno deciso di diventare genitori: prima di Brando, poi di Zeno. Per il momento, però, sembra che lui non abbia intenzione di sposare la compagna, ma non è detto che il nuovo anno non porti dei cambiamenti in questo senso.