Francesco Chiofalo diventa un hater, ma le Iene si vendicano

Se negli ultimi mesi si sente tanto parlare di Francesco Chiofalo per la sua vicenda amorosa con Antonella Fiordelisi, dopo il servizio delle "Iene" i fan sposteranno la loro attenzione su questa vicenda. Cosa è successo? Le iene sono andati a scovare un scontro fra Francesco e Martina, una ragazza che su Instagram commenta in maniera ironica la vita dei personaggi famosi.

Martina in uno dei suoi video esorta la coppia a “n on rompere più i co*****i ” con le loro vicende amorose che tengono banco tra addii e ritorni lacrime e pentimenti. La cosa non è per stata presa bene da Chiofalo che ha immediatamente risposto con una story con una frase non proprio da gentiluomo: “Poraccia, non penso proprio che sei fidanzata… hai una faccia di una che le puzza l’alito” . E già questo sarebbe bastato, ma Francesco esagera e manda alla ragazza anche messaggi privati in cui l’attacca dicendo: “ Sparati, hai un doppio mento, sei grassa” . Martina non ci pensa un secondo e pubblica questi messaggi privati.

Intervengono allora le Iene per fare quello che solo all’apparenza può sembrare uno scherzo, ma è più che altro un esperimento sociale. Come reagirebbe Chiofalo se si trovasse davanti questa ragazza? Sarebbe un leone da tastiera o si scuserebbe? Viene quindi organizzato un finto provino per un reality, che Francesco accetta di corsa, dove a decidere o meno la sua partecipazione, è una donna “oversize”. “ Scusami se sono impresentabile", dice la ragazza. Chiofalo invece di rispondere “s ei grassa, hai il doppio mento ” - come ha fatto con Martina - dice invece: “ No, sei una bella donna ”.

Il provino continua con domande molto provocatorie che portano Francesco a parlare delle donne formose. “ Cosa ne pensi di me? Dici che dovrei fare un po’ di palestra? ”, gli chiede la ragazza. “ Sei una bella donna - lui replica - forse a livello di circolazione non fa tanto bene ”. E la ragazza insiste: “Se mi incontrassi per strada che complimenti mi faresti?” “Beh ti direi che hai un bel corpo”, dice Francesco.

Ma non finisce qui. L’altra domanda che le fanno è: “ Che consiglio daresti a quelli che hanno haters? ” E cosa risdponde Chiofalo? " Di non farci caso”. Arriva quindi il colpo di scena quando la ragazza fa entrare sua sorella che è ovviamente Martina, quella che lui ha insultato sui social. Francesco capisce subito: “ Io ti conosco, lei mi scrive sempre delle cose, ’na maledetta ! - le dice Francesco - Io ti ho offeso perché anche tu l’hai fatto, non perché lo penso veramente così ”.