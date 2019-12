Francesco Chiofalo ha preso in giro i fan con il suo malore?

Bufera su Francesco Chiofalo che, solo qualche giorno fa, si era detto spaventato per una presunta reazione allergica che gli aveva gonfiato in maniera eccessiva le labbra.

L’ex concorrente di Temptation Island, dopo aver documentato ciò che gli stava accadendo in diretta, ha raccontato ai follower che si stava recando in ospedale per capire cosa gli potesse essere successo. Preoccupato per come il suo viso si stava gonfiando, Francesco aveva fatto ulteriormente spaventare i fan spiegando che le cure iniziali non stavano facendo effetto e che i medici avevano deciso di ricoverarlo. “ Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare – raccontava sui social - . Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che, se peggiorassi, si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura ”.

Oggi, però, quel racconto che aveva fatto preoccupare i follower di Chiofalo, potrebbe farli davvero arrabbiare. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano su Instagram, Francesco avrebbe montato questa messa in scena. Le dichiarazioni della blogger arrivano a seguito di una serie di segnalazioni giunte sul suo profilo social e che raccontano che, il giorno dopo quelle notizie lanciate in diretta dal fidanzato di Antonella Fiordelisi, lui avrebbe partecipato ad una serata mostrando il viso tutt’altro che gonfio.

“ A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche – ha commentato la Marzano - . Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e queste labbra a canotto non si vedono. La labbra erano già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta ”. Deianira si riferisce, infatti, alle Instagram story pubblicate da Chiofalo il giorno successivo il suo ricovero in ospedale in cui si mostrava con le labbra coperte, come a lasciar intendere che la situazione non fosse del tutto risolta.

Perché, dunque, Francesco avrebbe amplificato ciò che gli è accaduto? Qualcuno lo accusa di essere, oramai, malato di social e di non riuscire a non far parlare di sé, pur mettendo in scena cose che in realtà non sono mai accaduto o hanno un’entità diversa da quella che lui racconta al suo pubblico virtuale.