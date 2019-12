Francesco Chiofalo: "Le labbra gonfie per un'allergia, ma pensano sia rifatto perché sono bello"

Barbara d’Urso ha indagato su quanto accaduto a Francesco Chiofalo che, solo qualche settimana fa, si mostrava sui social con le labbra gonfie raccontando ai follower di essere spaventato per ciò che gli stava accadendo.

Allergico probabilmente a qualcosa Chiofalo aveva spiegato a coloro che lo seguono di essere andato di corsa in ospedale e di essere stato sottoposto ai dovuti controlli medici aggiungendo, inoltre, che per ciò che aveva mostrato sul web, era stato pesantemente attaccato dai bulli della rete. Qualcuno, però, aveva insinuato che l’ex di Temptation Island avesse volutamente ingigantito quanto gli è accaduto per attirare su di sé l'attenzione e, per andare a fondo e scovare la verità, Barbara d’Urso ha invitato Francesco nel salotto di Live!.

Nella puntata andata in onda ieri, 9 dicembre, Chiofalo ha spiegato che le labbra gli si sono gonfiate in maniera così spropositata in seguito ad una reazione allergica a qualcosa che, forse, aveva mangiato. “ Mi sono diventate le labbra gigantesche e avevo anche delle macchie sul corpo, probabilmente per un’allergia a qualcosa che avevo mangiato – ha raccontato il fidanzato di Antonella Fiordelisi ai microfoni di Canale 5 - . Sono andato in ospedale e mi hanno detto: ‘Quanto sei brutto'. No, sto scherzando. Mi hanno dato subito un bibitone grosso così che serviva a sgonfiarmi le labbra, forse era cortisone, io non sono un dottore...Insomma, mi hanno fatto una flebo ”.