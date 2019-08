Francesco Monte, prima foto social con Isabella (e cancella le foto con Giulia Salemi)

Rivoluzione sentimentale e soprattutto social per Francesco Monte. L’ex tronista, dopo la rottura con l’influencer italo persiana Giulia Salemi, ha ritrovato l’amore accanto alla modella Isabella De Candia. La coppia ha mantenuto, sin da subito, un profilo basso non esponendosi sui social network e facendo parlare poco di questo loro amore. In realtà nell’ultima settimana qualcosa è cambiato. Prima la fotografia pubblicata dalla bella Isabella una settimana fa sul suo profilo social, poi lo scatto condiviso oggi da Francesco Monte sul suo account.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore, ha infatti messo mano al suo profilo social pubblicando per la prima volta uno scatto insieme alla nuova fiamma e dedicandole parole d’amore: "Vivi la tua vita, vivi la tua vita, lascia l’amore dentro, è la tua vita, è la tua vita, devi viverla bene". La foto condivisa con i suoi follower e il cuore dedicato alla sua Isabella non sono però l’unica novità social per Monte. L’ex gieffino ha infatti rimosso dalla sua pagina personale tutte le foto con Giulia Salemi, lasciando solo alcune fotografie con un’altra ex, Paola di Benedetto. Scatti, questi ultimi, non intimi che forse Monte ha voluto conservare in segno di amicizia.

Intanto, mentre Francesco Monte si gode il suo nuovo amore e si prepara a partecipare a "Tale e Quale Show" il prossimo autunno, la sua ex Giulia Salemi si è fatta beccare in Sardegna al fianco di un altro tronista di Uomini e Donne, il modello milanese Marco Cartasegna. Le voci di un flirt tra i due si rincorrono insistentemente nelle ultime ore ma l’estate è ancora lunga per regalare sorprese di cuore.