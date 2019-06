L'amica della Salemi: "Francesco Monte un prepotente, non gli interessava Giulia"

Sono passate diverse settimane da quando Francesco Monte e Giulia Salemi hanno interrotto la loro relazione. Sembrava fosse una favola a lieto fine e invece i due hanno diviso le loro strade poco prima di iniziare la convivenza. I motivi non sono mai stati resi noti dai due interessati ma a parlare in queste ore è stata un'amica della modella italo-persiana, che al settimanale Nuovo ha raccontato la sua versione dei fatti.

“ Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall'immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull'Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta", h a dichiarato la ragazza alla giornalista che l'ha raggiunta.

Giulia Salemi ha corteggiato Francesco Monte già quando i due erano ancora all'interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno, senza però ricevere le attenzioni che richiedeva. L'amore e la passione tra i due sono scoppiati una volta terminata l'avventura all'interno del reality di Canale5 ed è durata circa 6 mesi prima di arrivare alla rottura. È l'amica della modella a spiegare come sarebbero andate le cose con Francesco Monte: “ Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale. ”

Pare che Giulia Salemi stia attraversando un momento di grande difficoltà mentale a causa della fine della relazione con Francesco Monte, a cui lei aveva creduto fortemente. In diverse interviste i due parlavano anche di costruire una famiglia, avere dei figli, sposarsi e intanto progettavano la convivenza. Chi ha visto la ragazza nelle ultime settimane parla di un forte dimagrimento e di una condizione di fragilità psicologica da parte di Giulia. Dal canto suo, Francesco Monte non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione e non ha ancora replicato alle forti parole dell'amica di Giulia.