Francesco Monte si sfoga: "Di me hanno fatto carne da macello"

La sua partecipazione a Tale e quale show è stata una sorta di rivincita per Francesco Monte che, dopo anni in cui è stato protagonista del gossip, ha avuto modo di dire la sua su quanto accaduto in seguito alla fine della relazione con Cecilia Rodriguez e al “canna gate” de L’Isola dei famosi.

“ Io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. È successo proprio questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio Grande Fratello – ha detto Monte in una intervista al settimanale Chi - . Poi il canna gate, un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo ”. Così il protagonista di Tale e quale show si sfoga dopo un lungo periodo in cui ha preferito far parlare di sé gli altri evitando di esporsi troppo.

Di tutte le esperienze che lo hanno coinvolto e travolto, però, Francesco Monte è riuscito a guardarne il lato positivo. “ Nei miei 31 anni ho vissuto tante esperienze, è stato un bel su e giù emotivo, forse sono l’unico che ha fatto due reality uno dietro l’altro – ha spiegato - . Penso che ogni esperienza mi abbia dato, e dico dato perché ad oggi vedo le cose in maniera diversa. Non dico ‘tolto’, ma ‘dato’ ”.