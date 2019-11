Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia insieme per amore di Nina

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia hanno decretato una tregua transitoria alla guerra di coppia. Il cantante e la fashion influencer, accantonando provvisoriamente gli attriti e le divergenze reciproche, hanno deciso di mantenere distesi i rapporti per tutelare l'integrità della loro flglia, Nina. I due personaggi noti sono stati avvistati nuovamente uniti, sorridenti e pacifici insieme alla piccola Nina, in un quadretto da famigliola perfetta. Il settimanale di gossip Chi ha ripreso l'incontro tenero ed emozionante tra Sarcina padre e sua figlia, pubblicando la lieta notizia sul nuovo numero in edicola.

L'incontro tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia per il bene di Nina

Accantonata l'ascia di guerra tra Sarcina e Incorvaia, l'ex coppia ha, responsabilmente, assunto la decisione, nel ruolo genitoriale, di mettere in secondo piano la disputa tra loro dando priorità assoluta al benessere della figlia Nina. Dunque, nessuna pace fatta e ritorno di fiamma tra il cantante de Le Vibrazioni e l'esperta di tendenze di moda. Le immagini riportate dalla rivista Chi immortalano un'immagine da prototipo di famiglia felice, nulla fa trasparire che dietro quei sorrisi e abbracci si celi una profonda crisi coniugale. Sì, perché, come è notorio, Sarcina e Incorvaia negli ultimi mesi hanno condotto una guerra su due fronti, privato e pubblico. Le loro vicende interne sono state per settimane riproposte sui media, creando lo scoop del momento. La Incorvaia è stata data in pasto ai giornali, la sua vita passata al setaccio e la sua reputazione di moglie e madre messa sotto accusa.

Una disputa che alla fine ha sancito la fine del loro matrimonio. Nel corso dell'estate 2019, infatti, è esploso lo scandalo: Francesco Sarcina ha rivelato pubblicamente, al Corriere della Sera, che sua moglie lo tradiva con il suo miglior amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Dopo una fase di rimando di accuse reciproche, usufruendo di tutti i canali mediatici, in cui l'influencer avrebbe smentito il presunto tradimento, riferendo a sua volta che tra lei e l'attore italiano Scamarcio ci sarebbe stato unicamente un bacio quando la sua relazione coniugale era già conclusa. Imputando, invece, a lui una serie di tradimenti avvenuti durante il loro matrimonio. Insomma, la storia d'amore tra il cantante e la Incorvaia si è chiuso in modo drastico e conflittuale.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia sono apparsi apparentemente sorridenti, occultando per la circostanza i rispettivi rancori, pur di trasmettere serenità e rendere felice la figlia Nina. Gli scatti del giornale Chi mostrano che tra i due sia tornato il sereno, almeno per ora. Sarcina abbraccia affettusamente la piccola Nina tra le sue braccia e la mamma ammira i due emozionata. Nina stringe in mano un disegno colorato, evidentemente, preparato appositamente per regalarlo al suo papà. Il cantante appare contentissimo dopo mesi di tensioni accumulate, mentre la Incorvaia, un po' rabbuiata alle spalle della piccola, la accarezza con un velo di tristezza sul volto. Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia hanno procreato Nina nel 2015 dopo essersi sposati qualche mese prima. La bambina è nata il 24 agosto del 2015, oggi, ha 4 anni. Il musicista ha generato un'altro figlio, Tobia, nel corso di una sua precedente relazione.