Friends, Monica e Chandler insieme sui social. Il web non li riconosce: “Troppo botox”

Negli anni Novanta, la coppia composta da Monica Geller e Chandler Bing – interpretati rispettivamente dall’attrice Courteney Cox e dall’attore Matthew Perry - ha fatto sognare un’intera generazione cresciuta a “pane e Friends”.

Dopo l’ultima reunion che ha visto l’intero cast della sitcom statunitense ritrovarsi per una simpatica rimpatriata durante la quale Jennifer Aniston ha deciso di fare ilsuo debutto sui social, ecco che la Cox e Perry tornano a far impazzire il loro pubblico con un altro scatto insieme. Questa volta, però, i due attori sono da soli e si sono concessi un pranzo insieme. “ Indovina con chi ho pranzato oggi…. Lo so!! Potrei essere più felice? ”, ha scritto lei allegando a questa didascalia un selfie insieme allo storico amico ed ex collega in Friends.

La foto ha fatto in pochissimo tempo il giro del web e, mentre il pubblico americano si è detto estasiato per questa immagine che continua ad alimentare i sogni di chi vorrebbe un revival della sitcom, il pubblico italiano si è dimostrato più critico e ha sottolineato come i due attori siano radicalmente cambiati nel tempo. L’immagine, pubblicata dal profilo Instagram di Vanity Fair, è stata subissata di critiche e giudizi negativi da parte di chi ha accusato Courteney Cox e Matthew Perry di aver fatto un uso smodato di botox, tanto da essere quasi del tutto irriconoscibili.

“Non mi sembra proprio Chandler”, “Sembrano di plastica”, “Troppo botox per entrambi: sono irriconoscibili”, “Lui non l’ho nemmeno riconosciuto...lei “forse” qualche ritocchino di troppo al viso”, si legge tra i vari commenti alla foto che ritrae gli interpreti di Monica Geller e Chandler Bing insieme, “Lui è invecchiato tantissimo, è irriconoscibile, lei grazie ai ritocchini se la passa un po' meglio”, “Forever anche con lo stesso chirurgo plastico!”, “Ma perché questi ritocchi terrificanti! Accettare gli anni che passano sarebbe una gran cosa per tutti ....si chiama vita”, “Li ho sempre amati troppo ma non sembrano più neanche loro. Chandler fa impressione, sembra Rupert Everet...Toppa chirurgia estetica”, ha scritto qualcun altro.