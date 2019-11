Daniele Scardina: "Diletta Leotta? Al momento giusto definiremo ciò che ci lega"

Il flirt tra il pugile Daniele Scardina e la conduttrice sportiva Diletta Leotta continua ad interessare la cronaca rosa.

Lei, dopo la lunga relazione con l’ex fidanzato Matteo Mammì, è stata travolta dalla passione per il pugile conosciuto nel suo ambiente con il soprannome di “King Toretto”. Nato a Rozzano, trapiantato a Miami dove vive, Daniele Scardina era conosciuto soprattutto tra gli estimatori del pugilato prima di balzare agli onori della cronaca rosa per il flirt con una delle donne più ambite dello spettacolo italiano. Avvistati insieme nel corso dell’ultima estate, Scardina e la Leotta continuano a fare coppia fissa, ma preferiscono non definire ciò che effettivamente li lega.

Intervistato dal settimanale Oggi, il pugile ha confermato la liaison con Diletta pur continuando a ribadire di non essere pronto a dare un nome preciso a questo sentimento. “ Non abbiamo mai definito quello che c'è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo – ha spiegato lui in una intervista al settimanale diretto da Umberto Brindani - . Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti ”.