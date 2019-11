Gabriel Garko senza la fede a Live!: "La persona che amo mi ha fatto arrabbiare"

Attesissima la partecipazione di Gabriel Garko a Live! Non è la d’Urso, dove l’attore si è presentato senza la fede al dito che negli ultimi periodi ha fatto tanto chiacchierare.

Pronto a raccontarsi a tutto tondo, Garko non ha esitato a rispondere anche alle domande più scomode e, prima di iniziare a parlare del periodo di profondo cambiamento che l’ha portato a modificare radicalmente vita, l’attore si è visto costretto a motivare l’assenza della fede al dito. L’anello, che Gabriel è solito indossare negli ultimi tempi all’anulare sinistro, non c’era, ed un dettaglio così importante non poteva sfuggire all’occhio attento di Barbara d’Urso.

“ Non indossi più la fede? ”, gli ha chiesto sorniona la conduttrice. Garko, quindi, non ha potuto esimersi dal rispondere e, senza troppi giri di parole, ha fatto intendere che ha sfilato l’anello dal dito perché sta vivendo un periodo sentimentale un po’ complicato. “ Che c’entra la fede? È già stata oggetto di parecchi clamori – ha commentato l’attore, tentando di svincolarsi dalle domande di Barbara d’Urso - .Perchè l’ho tolta? Perché sì. È possibile che mi abbiano fatto arrabbiare ”.

La conduttrice, dunque, ha tentato di indagare sulla vita sentimentale di uno degli attori più ambiti di sempre dal pubblico femminile italiano, scoprendo che Gabriel Garko è impegnato con qualcuno, ma non ancora sicuro di cosa sia realmente l’amore. “ Sei sempre innamorato? ”, gli ha chiesto la d’Urso cogliendo l’ospite di Live! un po’ impreparato. “ Wow! Che domandone! – ha esclamato lui - . Sì, però devo ancora capire cos’è l’amore. Anche se ho 47 anni, a volte me lo domando perché, alla fine, ti rendi conto che essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte ”. “ La cosa più sbagliata di tutte è idealizzare un rapporto. Quello non va mai fatto – ha continuato a spiegare l’attore che, incalzato dalla d’Urso, ha fatto sapere di essere stato l’unico a togliersi la fede - . L’altra persona non si è tolta la fede. Comunque si lotta, si va avanti e vediamo ”.