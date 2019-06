Gabriele Muccino su Instagram: "Emma è piena di talento"

“ Coraggiosa, tenace e piena di talento ”. Di chi stiamo parlando? Di Emma Marrone, la cantante, ora attrice, che ha finito di girare le scene del suo primo film. Probabilmente l'inizio di una lunga serie, almeno a giudicare dalle parole di elogio che il regista Gabriele Muccino le ha dedicato in un post Instagram.

Sul social network il regista ha postato tre foto di Emma Marrone, tratte dal film “I migliori anni”. La pellicola uscirà il 13 febbraio del 2020, appena in tempo per San Valentino. Racconterà la storia di quattro amici dal 1980 a oggi, passando dall’età adolescenziale alla vita da adulti.

La cantante salentina per l’occasione ha rinunciato ai suoi capelli biondi e alla pancia piatta, visto che interpreterà il ruolo di una donna incinta. Nonostante le titubanze iniziali, si è fatta assorbire totalmente dal progetto e pare abbia dato il meglio di sé sul set.

“ Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene - ha comunicato nel post Gabriele Muccino-. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento ”.

La cantante ha ricambiato: " Grazie a te, Gabriele. Per sempre ". I commenti entusiastici sono stati tanti. “ Spettacolo… E noi non vediamo l’ora di vederla ”, ha scritto l’amica e collega Alessandra Amoroso, mentre il regista Ferzan Ozpetek batte le mani e ha gli occhi a cuoricino. Chissà che un domani non voglia anche lui lavorare con Emma Marrone. D’altronde Gabriele Muccino non è certo un regista alle prime armi e saprà riconoscere il talento dalla bravura del principiante.

Oltre a Emma Marrone, nel cast ci sono anche Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, attori di lunga data, da cui la cantante avrà imparato senz’altro moltissimo.