"Quella con Gabriele Rossi è un’amicizia speciale". Gabriel Garko si rivela a Domenica In

Intervenuto a Domenica In, nel salotto pomeridiano di Mara Venier, Gabriel Garko ha sciolto la riserva sul suo presunto matrimonio, sui problemi che ha vissuto e il motivo del suo allontanamento dalle scene, e sul legame che condivide con Gabriele Rossi, ballerino ed ex gieffino.

Una chiacchierata fra due amici quella fra la Venier e Garko, dove inevitabilmente si sono toccati argomenti molto spinosi, fino ad ora celati da gossip beceri e mai fondati. "A causa della popolarità sono stato costretto a cambiare un po’ di cose nella mia vita. È come se avessi avuto una sorta di crisi d’identità – rivela -. Dopo tante difficoltà sono riuscito ad uscire dalla prigione dorata in cui ero finito. La svolta? È avvenuta un giorno, quando ero di fronte lo specchio. Non ho visto me stesso, ma solo un riflesso. Mi sono spaventato. Sono volato a Londra per rilassarmi e poi sono tornato, ma l’incidente che è successo a Sanremo mi ha fatto capire molte cose. E ho scelto di cambiare".

Successivamente Gabriel Garko ha affrontato anche l’argomento matrimonio, un pettegolezzo che da alcune giorni ha popolato le prime pagine dei giornali. In molti hanno creduto che l’attore si fosse sposato in gran segreto, ma invece è arrivata la smentita. "Ben venga tutto questo casino. Vuol dire che alla gente non sono del tutto indifferente, anche se da tre anni sono lontano dalle scene – afferma-. Non sono sposato e la fede al dito è un oggetto a cui tengo molto." Mara Venier però incalza, e vorrebbe risposte più precise, anche se rispetta il volere di Gabriel Garko di non rivelare dettagli sulla sua vita privata. "Se sono innamorato? Sì, lo sono. Gabriele Rossi è un amico speciale. E non c’è niente altro da aggiungere – continua l’attore –. Ho voglia di farmi una famiglia, forse è troppo tardi ma mai dire mai nella vita".