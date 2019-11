Gaetano Arena a Pomeriggio5: "Ho litigato con Ambra e Kikò, non ci parliamo più"

La vicenda del presunto tradimento di Ambra Lombardo ai danni di Kikò Nalli con Gaetano Arena sta assumendo contorni sempre più foschi e inattesi, soprattutto alla luce di quanto è emerso durante la puntata di Pomeriggio5 andata in onda ieri, giovedì 14 novembre.

Fino a lunedì, i tre ex gieffini hanno sempre difeso la loro amicizia. Hanno più volte ribadito che l'incontro durante il quale ci sarebbe stato il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena non sarebbe stato un appuntamento galante ma un semplice ritrovo di due amici, tra i quali ci sarebbero stati solo abbracci fraterni. Di tutto questo Kikò Nalli sarebbe anche stato a conoscenza, tanto da aver fatto una videochiamata con entrambi quella sera. A Pomeriggio5, davanti ai paparazzi e ai giornalisti che hanno messo in dubbio questa versione, gli ex concorrenti hanno sempre fatto quadrato, difendendo da una parte una storia d'amore e dall'altra una forte amicizia.

Ieri, Barbara d'Urso è tornata sull'argomento con ospiti in studio Gaetano Arena, il paparazzo Alan Fiordelmondo e il giornalista Carlo Mondonico. Dopo aver negato che quello della foto pubblicata in settimana fosse un bacio, asserendo che si tratta solo di un momento catturato ad hoc durante il quale i due si stanno abbracciando, Gaetano Arena ha ammesso di aver litigato con Ambra e Kikò Nalli. Pare che dopo la puntata di lunedì scorso, nella quale erano presenti sia il modello che il parrucchiere, quest'ultimo abbia poi chiamato Arena e insieme alla Lombardo lo abbia accusato di essere complice di una messa in scena ai loro danni.

Subito dopo la puntata, Ambra Lombardo è apparsa in video nelle storie di Instagram per ribadire quanto già emerso e per minacciare querela ai danni di Giulia, ex fidanzata (o presunta tale), di Gaetano Arena. La ragazza ha affermato che negli ultimi mesi Ambra Lombardo ha tradito Kikò Nalli più volte e non solo con Gaetano Arena. Inoltre, ha asserito di avere delle conversazioni dalle quali si evincerebbe un interesse non amoroso dietro la relazione tra Nalli e la Lombardo. Ovviamente, Ambra non è stata zitta e con una serie di storie su Instagram ha replicato a quanto detto in studio: “ Queste sono calunnie sul mio conto. Partiranno subito le denunce! La prima è per tale Giulia che ho visto una volta in tutta la mia vita! ” Nei suoi video, la professoressa muove pesanti insinuazioni nei confronti della ragazza: “ Io so bene cara Giulia che lavoro fai, basta guardare il tuo Instagram. Io provo soltanto tanta pena e commiserazione per le ragazze giovani che fanno un mestiere come il tuo. ”

La Lombardo ne ha anche per Gaetano Arena, colpevole secondo lei di averla attirata in una trappola. La bella siciliana si è detta delusa dal comportamento dell'amico (o ex amico) che considerava al pari di un fratello. Dopo quanto detto da Ambra Lombardo, Gaetano Arena non è stato zitto e ha reagito con un messaggio lasciato su Instagram: “ Mi viene solamente da ridere, perché chi mi conosce da anni e anni sa benissimo che l'amicizia per me è sacra e mai tradirei un amico/a. ” Si discolpa da tutte le accuse e insinua a sua volta un sospetto: “ Dove ci siamo incontrati e i posti a sedere li ha scelti lei, quindi che devo pensare? Che ha organizzato tutto lei? ”

La vicenda sembra non essere finita qui, tanto che nella prossima puntata di Domenica Live pare che verranno mandati in onda alcuni video in cui ci sarebbero delle immagini choc relative alla presunta relazione clandestina tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo, con buona pace di Kikò Nalli.