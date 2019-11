Gaetano Arena sul bacio con Ambra: "Teatrini stupidi". La Lombardo: "Gli asini volano"

La storia riguardante il presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo continua ad appassionare la rete, soprattutto dopo la pubblicazione degli scatti che ritrarrebbero un bacio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Da giorni, questo è uno degli argomenti più scottanti del salotto di Pomeriggio Cinque, dove Barbara d’Urso ha invitato tutti i volti coinvolti nel gossip per tentare di scovare la verità e smascherare i presunti bugiardi. Da una parte, però, ci sono i paparazzi e la ex di Gaetano Arena, che sostengono che lui e Ambra abbiano avuto una storia segreta documentata da prove inconfutabili, e dall’altra Kikò Nalli, che difende a spada tratta la fidanzata certo che sia stata vittima di un falso gossip costruito ad arte.

Oggi, però, Carlo Mondonico pubblica sul suo profilo Instagram le foto tratte dal settimanale Diva e Donna che mostrano il bacio che proverebbe il tradimento di Ambra Lombardo e Gaetano Arena ai danni di Kikò Nalli. Secondo Mondonico, dunque, si tratterebbe della prova certa della liaison che ci sarebbe stata tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, ma entrambi sono intervenuti sui social per rispondere alle voci sul loro conto continuando a ribadire che quegli scatti non sono altro che i momenti che precedono un saluto tra amici fatti passare, dai paparazzi e dagli appassionati di gossip, come baci tra amanti.