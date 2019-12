Gemma Galgani chiude con Juan Luis Ciano: tutti lo attaccano a Uomini e donne

Un'altra frequentazione si è conclusa male per Gemma Galgani. La nota dama torinese del trono over, in una recente puntata di Uomini e donne, aveva avuto un acceso confronto con il corteggiatore Juan Luis Ciano, rivelatosi per lei doloroso. Nello specifico Gemma aveva parlato con il diretto interessato delle segnalazioni giunte in studio da parte di Armando Incarnato, secondo cui l'italo venezuelano avrebbe avuto, con altre donne oltre a Gemma, delle frequentazioni parallale alla sua partecipazione al trono over. E il confronto si era concluso con il pianto liberatorio di Gemma. La donna era, infatti, finita a piangere sulla spalla di Tina Cipollari, nonostante Juan avesse smentito quanto sostenuto da Incarnato, dichiarandosi amico di molte persone, tra cui Tina Incarnato (sorella di Armando Incarnato, ndr). Ma la turbolenta storia di Gemma e Juan non è finita. Perché, stando a quanto riportato dalle anticipazioni fornite da Il vicolo delle news, i due si sono nuovamente rivisti e hanno avuto un confronto finale, proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Nella nuova puntata di Uomini e donne, che è stata registrata lo scorso 27 dicembre e potrebbe andare in onda nei primi giorni di gennaio 2020, Gemma è apparsa parecchio adirata e al contempo amareggiata. La Galgani si è detta delusa, per il fatto che Juan non l'abbia mai più cercata dopo l'ultimo confronto finito male (terminato on l'uscita dallo studio di Ciano, ndr), se non due giorni prima della nuova puntata.

Un dettaglio che non è stato mandato giù dalla Galgani, la quale ha inoltre riportato un'indiscrezione trapelata nel web, secondo cui Juan l'avrebbe corteggiata per una scommessa con amici. Un amico di Juan ha sostenuto, su Facebook, che l'italo venezuelano abbia deciso di partecipare al trono over al mero fine di vincere una scommessa. E, nonostante Juan abbia smentito l'ultimo rumor, Gemma ha deciso di chiudere i rapporti con lui. Pertanto, Juan si è visto costretto a lasciare la trasmissione.

Le anticipazioni sulla decisione di Gemma Galgani

"Tutti lo attaccano - si legge sul ritorno di Juan a Uomini e donne, tra le anticipazioni fornite sulla nuova puntata-. E lo vogliono fuori dallo studio. Neanche Tina Cipollari si risparmia, anche se se la prende con Gemma, perchè è la solita ‘zerbina‘ senza dignità. Alla fine Gemma chiude per sempre con lui, Juan Luis vorrebbe rimanere per Aurora, che però rifiuta. Maria De Filippi, a questo punto, chiede se qualcuna del parterre sia interessata a lui. E dietro risposta negativa invita l’odontoiatra a lasciare il Trono Over. Finisce così l’esperienza dell’uomo nel programma".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale.it?