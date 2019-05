Tra Gennaro e Francesca De Andrè è amore bollente

E’ notte fonda, ma nella Casa del "Grande Fratello", nessuno dorme. Non avendo orologi, c’è chi cucina, chi si trucca, chi, come Gennaro e Francesca, si siedono vicini a fumare e chiacchierare. Poco prima nel tardo pomeriggio i due avevano avuto una tremenda litigata.

Si erano scontrati per il “bacio” che c’era stato tra lui e Martina che aveva fatto discutere molto anche nella puntata del serale. Francesca sosteneva a che Martina non si era comportata bene, baciando appassionatamente Gennaro per una prova data dal Grande Fratello.

Francesca gli dice di esserci rimasta male mentre Gennaro le dice di avergli dato una grande delusione. Sembra un bisticcio tra innamorati, ma gli unici che non se ne rendono conto solo loro. Allora interviene Kiko che chiede ai due di smetterla e spiega che entrambi stanno passando un brutto momento: Francesca per la storia dell’ex fidanzato Giorgio, e Gennaro per avere ricevuto la lettera e la diffida dal padre che aveva abbandonato lui e suo fratello da quando aveva tre anni.

Gli animi si calmano e Gennaro si scusa con Francesca e si siedono vicini… tanto vicini. Il napoletano la fissa dritto negli occhi e lei ricambia il suo sguardo. Poi lui la attira a sé con la sedia e parte un lungo, lunghissimo abbraccio, con baci sfiorati, carezze degne di una storia d’amore appassionata.

Niente bacio sulla bocca, ma forse sembra il minino visto che alla fine per non “andare oltre” i due si separano. Ma se questo è il buongiorno, non manca davvero poco al fatidico bacio…