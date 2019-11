George Clooney e Amal si separano? No, sono solo voci di corridoio

Sempre la stessa storia: appena la coppia formata da George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin sparisce dai "radar", le malelingue "annunciano" la loro separazione. Spesso sulla base di prove infondate e voci di corridoio. I tabloid stranieri di scontrano a suon di articoli, a sostegno delle rispettive tesi: c’è chi li vede felici e innamorati, chi stanchi e lontani. Questa volta sul campo di battaglia si sono sfidati i giornali New Idea, a favore della crisi di coppia, e Gossip Cop, impegnato a smontare tutte le tesi a riguardo.

Secondo il primo, George Clooney e Amal sarebbero vicini alla separazione, addirittura non vivrebbero più nemmeno nella stessa casa e l’avvocatessa avrebbe portato con sé i due gemelli, Ella e Alexander. La causa di questa tensione famigliare sarebbe il lavoro incessante di George. " Amal è preoccupata per il fitto programma di suo marito, che potrebbe avere un effetto a catena sui bambini. Non sa se può continuare a seguirlo in tutto il mondo e a turbare ancora i suoi figli" , riporta New Idea. L’avvocatessa si sentirebbe "messa" in secondo piano dal marito. " George l'ha esortata a prendere in considerazione la terapia matrimoniale, ma Amal dice che fino a quando non vedrà George cercare di apportare modifiche e metterla al primo posto, non è nemmeno interessata a fare lo sforzo ", dice la fonte.

Effettivamente pare che la coppia nell’ultimo periodo sia stata per un po’ lontana: George Clooney è impegnato in Inghilterra con le riprese del film Netflix "Good Morning, Midnight", dove sarà attore, regista e produttore; Amal, avvocato per i diritti umani, invece, è rimasta a New York per impegni con le Nazioni Unite. Non sarebbe la prima volta che sono costretti a stare lontani e la cosa non sembra turbare così tanto Amal e la sua famiglia. " Ha ben poco senso considerando che la carriera di Amal come avvocato per i diritti umani le impone di viaggiare per il mondo da sola – fa notare la rivista Gossip Cop-. I Clooney possiedono case in tutto il mondo, anche a New York e nel Regno Unito, a seguito di tutti i viaggi che fanno ". Inoltre Amal avrebbe "preso con sé" i figli di sua sorella, Tala, arrestata a Singapore per guida in stato di ebbrezza.

All’orizzonte, quindi, non ci sarebbe nulla di diverso dalla solita routine che vede entrambi impegnati nelle proprie "cause". George Clooney e Amal Alamuddin hanno da sempre un loro equilibrio, che non toglie nulla, né alla famiglia né al lavoro. D’altronde solo un mese fa, George e Amal hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio e si sono dedicati del tempo per stare da soli. Una fortuna che non capita tutti i giorni e che, come si vede dalle immagini, li ha resi visibilmente felici.