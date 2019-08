George Clooney si lancia nel business del pecorino sardo

George Clooney non è solo uno dei più apprezzati sex-symbol di Hollywood, non è solo uno degli attori più pagati ma ha anche un ottimo fiuto per gli affari. Il suo amore per l'Italia è ormai cosa nota ma nelle ultime settimane il marito di Amal vuole fare di più e vuol portare un'eccellenza italiana oltreoceano per far conoscere agli americani la bontà del pecorino sardo. Non è il primo esperimento imprenditoriale in ambito enogastronomico per George Clooney, che da tempo ha avviato la produzione del liquore Casamigos con notevole successo.

La passione per il pecorino sardo è abbastanza recente e nasce da uno degli ultimi viaggi dell'attore nell'isola. Lontano dalle località patinate della Costa Smeralda e delle località più note, George Clooney avrebbe avuto modo di assaggiare il prodotto di Peppino Fadda, un pastore originario di un piccolissimo centro dell'entroterra sassarese, Padru. Pare che tra l'attore e il pecorino di Fadda sia stato amore a prima vista, tanto che Clooney avrebbe preteso la presenza del formaggio sardo nella sua villa di Laglio tutte le volte che è previsto il suo arrivo. Stando a quanto raccontano fonti a lui vicine, l'attore è solito mangiare un pezzo molto grande dopo ogni pasto, anche se sua moglie Amal lo costringerebbe poi a lavare i denti subito dopo.

La passione di George Clooney per il pecorino sardo è tale da spingerlo a volerlo importare negli Stati Uniti per creare un business specifico. Per iniziare, infatti, l'attore avrebbe già commissionato a Peppino Fadda ben 32 chili di pecorino sardo da far assaggiare ai suoi amici e ai possibili clienti, per valutare l'effettiva riuscita del business.

Non è il primo personaggio famoso a innamorarsi del tipico formaggio isolano. Prima di lui c'è stato Flavio Briatore, assiduo frequentatore della Sardegna. Il pastore sardo, diventato ormai amico dell'attore, finora ha venduto i suoi prodotti a San Teodoro in una bancarella nei pressi della zona turistica e mai si sarebbe aspettato di fare un incontro così.