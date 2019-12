Georgina Rodriguez in pole position per il Festival di Sanremo

Si fa sempre più insistente il nome di Georgina Rodriguez al fianco di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. A poco meno di due mesi dall’inizio della 70esima edizione della kermesse canora sanremese, la bella compagna del calciatore Cristiano Ronaldo sembra essere in pole position per salire sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice.

La modella spagnola sarebbe infatti tra le preferite del direttore artistico Amadeus, che la vorrebbe al suo fianco per condurre il prossimo Festival. A lanciare l’indiscrezione bomba è stata l'agenzia Adnkronos, secondo la quale la Rodriguez sarebbe tra le primedonne di Sanremo. La venticinquenne originaria della Spagna è la fidanzata del calciatore juventino Ronaldo e sui social è molto seguita. Con i sui 14.6 milioni di follower solo su Instagram è uno dei personaggi più influenti del web, non solo perché compagna del più volte Pallone d’Oro.

A giocare in suo favore, ci sarebbe la recente partecipazione agli MTV Awards di Siviglia. La modella spagnola, volto amato e apprezzato di numerosi brand internazionali, è stata ospite dell’evento musicale organizzato dall’emittente televisiva poche settimane fa. Insieme ad Afro Jack, il musicista compagno di Elettra Lamborghini, Georgina Rodriguez è stata chiamata a premiare la categoria "Best Collaboration" per MTV. La sua apparizione sul palco ha convinto critici e pubblico, tanto da farla entrare nella lista dei possibili nomi per l'Ariston. La sua performance non sarebbe sfuggita agli organizzatori del Festival di Sanremo, che stanno valutando il suo possibile coinvolgimento.

L'approdo sul palco dell'Ariston di Georgina Rodriguez, che si vocifera abbia sposato il campione portoghese in gran segreto in Marocco, sarebbe facilitato anche da un aspetto logistico non trascurabile. La vicinanza tra Torino e Sanremo. Georgina Rodriguez, oltre agli impegni lavorativi che la portano spesso in giro per il mondo, ha una famiglia numerosa: la piccola Alana Martina, avuto proprio da Ronaldo, e i figli adottivi i gemelli Eva Maria e Mateo e Cristiano Ronaldo Junior. La breve distanza con la riviera ligure sarebbe un punto a favore per la sua partecipazione a Sanremo 2020. Georgina, dopo aver studiato danza classica, oggi lavora come modella e influencer. Ma la grande notorietà internazionale è arrivata inevitabilmente quando nel 2016, la sua storia con Cristiano Ronaldo è diventa pubblica. Non è da escludere dunque che la sua partecipazione al Festival di Sanremo possa essere dettata anche da possibili accordi con sponsor della kermesse musicale.