Georgina Rodriguez si prende la scena al Festival di Cannes

Georgina Rodriguez è sicuramente la wag più seguita sui social network. Merito della sua bellezza ma anche della sua relazione con uno dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. La spagnola spopola su Instagram con quasi undici milioni di follower, un'inezia se consideriamo che il fuoriclasse della Juventus ne ha oltre 167 milioni, ma un'enormità se paragonata alle altre fidanzate o mogli dei calciatori e degli sportivi. CR7 e Georgina fanno spesso parlare di loro, come la vacanza da sogno a Londra con le bottiglie di vino pagate 31.000 euro.

Georgina, però, ha una sua personalità e l'ha dimostrato per l'ennesima volta sul red carpet di Cannes dove ha attirato l'attenzione dei suoi tanti fan, dei follower sui social e dei fotografi che l'hanno immortalata nel suo outfit semplice ed elegante. La spagnola si è presentata al Festival accompagnata da un'amica della sorella di CR7, con il fuoriclasse di Funchal assente per altri impegni. La fidanzata dell'attaccante della Juventus ha sfilato con un vestito nero molto aderente e con una scollatura a cuore che ne ha messo in mostra le sue curve mozzafiato. La bella Georgina per tutta la stagione ha anche incantato i tanti tifosi bianconeri sugli spalti dell'Allianz Stadium e lo farà anche l'anno prossimo dato che l'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ha già annunciato che resterà ancora a Torino.