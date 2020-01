Gerardina Trovato senza soldi per Sanremo: "Vivo con 80 euro al mese della Caritas"

A undici anni dall'ultima apparizione televisiva Gerardina Trovato è tornata sul piccolo schermo per raccontare il dramma della povertà negli studi di "Live Non è la d'Urso". Con il volto provato e il fisico esile, Gerardina Trovato ha svelato le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall'abuso di psicofarmaci alla povertà, che l'hanno portata a chiedere aiuto alla Caritas fino al rifiuto della madre di aiutarla.

Sono lontani i tempi dei suoi successi musicali, primo tra tutti "Ma non ho più la mia città" brano del 1993, oggi la cantautrice italiana vive un'esistenza difficile segnata dalle difficoltà economiche e dai problemi di salute che la affliggono da tempo. " Qui mi sento al sicuro, non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per rinchiudermi ", ha esordito la cantautrice catanese dopo aver fatto il suo ingresso in studio. Dopo la partecipazione all'ultimo Sanremo 2000, la Trovato ha svelato di aver avuto un crollo psicofisico, di aver perso peso e anche i soldi (per i quali ci sarebbe una battaglia legale in corso) e di esser stata costretta non solo a curarsi con gli psicofarmaci, ma anche di aver dovuto vendere la sua casa di Roma per trasferirsi di nuovo in Sicilia: " Da dodici mesi io sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero dove mi stanno aiutando. Ho debiti con il farmacista, ci sono persone meravigliose che quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, io ho la mia dignità e non chiedo ".