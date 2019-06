Gessica Notaro presenta il nuovo fidanzato: "Questo è il destino"

Non ha avuto un passato sentimentale felice, ma adesso Gessica Notaro può tornare a sorridere accanto al nuovo fidanzato, presentato ufficialmente sui social con una foto che ha collezionato migliaia di like e altrettanti commenti di congratulazione da parte di volti noti e non.

La Notaro, che aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo la fascia di Miss Romagna che l’ha portata a concorrere tra le finalisti di Miss Italia nel 2007, è divenuta protagonista della cronaca nera in seguito all’aggressione con acido da parte dell’ex fidanzato Edison Tavares. La vita di Gessica, però, non si è fermata a quel momento: lei ha continuato a combattere divenendo simbolo delle donne vittime di violenza. Dopo aver momentaneamente archiviato la sua passione per lo spettacolo dedicandosi agli animali, poi, la Notaro è tornata ad essere protagonista del piccolo schermo partecipando all’edizione 2018 di Ballando con le stelle.