GF 16, la famiglia di Gennaro Lillio non gradisce la De André

Quella tra Francesca De André e Gennaro Lillio è stata una delle coppie più discusse del GF 16 appena concluso. La nipote di Faber è entrata nella Casa lasciando all'estero il fidanzato Giorgio Tambellini, con cui stava insieme da qualche tempo. Il modello napoletano, invece, ha iniziato l'avventura del Grande Fratello da single ma con una gran voglia di innamorarsi.

Le vicende amorose di Francesca De André hanno tenuto banco a lungo in questa edizione del reality show condotto da Barbara d'Urso, in un sali e scendi di emozioni e di colpi di scena che hanno incollato allo schermo milioni di telespettatori. Giorgio Tambellini ha tradito la sua donna, che ha scoperto tutto durante la sua permanenza nella Casa, dove già aveva stretto un rapporto con Gennaro. Tra i due il feeling era palese, l'intesa fisica alle stelle ma, fino a quando Francesca non ha definitivamente detto addio a Tambellini, pare che tra loro non ci siano mai stati incontri sospetti.

Il pubblico si è diviso sulla veridicità dell'amore che, una volta finita la relazione con Tambellini in diretta televisiva, è scoppiato tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Durante gli ultimi giorni nella Casa i due sembravano essersi allontanati definitivamente, per poi riavvicinarsi più attratti di prima, come se non potessero fare a meno l'uno dell'altra. Il carattere di Francesca è indubbiamente difficile da gestire, la ragazza ha mostrato le sue fragilità e i suoi lati peggiori all'interno dalla Casa ma Gennaro sembra essere riuscito a gestirli, innamorandosi anche di quelli.