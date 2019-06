Gf 16, Stefania Pezzopane e Simone Coccia ospiti speciali

Il Gf 16 è ormai giunto alle battute finali. Questa sera Barbara darà il via alla semifinale per decretare chi tra i concorrenti ancora in gara potrà accedere alla finale in onda lunedì 10 giugno. Come ogni settimana sono tanti gli spunti di cui si discuterà in studio insieme agli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, così come tante saranno le sorprese per gli abitanti della casa.

Quest'edizione è stata contraddistinta da numerosi ospiti, personaggi che hanno fatto parte del Gf in veste di disturbatori o di consiglieri per i ragazzi. da Vladimir Luxuria a Alberico Lemme, ognuno di loro ha portato nuove dinamiche e colpi di scena. Per la penultima puntata, il Grande Fratello ha in servo un'altra sorpresa per gli inquilini della casa e ha deciso di far entrare due insospettabili. L'onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta saranno i protagonisti di questa sera ed entreranno nella casa per una sorpresa inattesa. Simone è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Gf e Stefania durante l'avventura del suo compagno non ha mai mancato di fargli avere il suo supporto. È rimasto impresso nei ricordi degli appassionati del Grande Fratello il discorso fatto dalla senatrice al suo compagno all'interno della casa, quando la Pezzopane condannò ogni forma di discriminazione e di razzismo facendo valere la superiorità intellettuale su tutto il resto.

Stefania e Simone fanno coppia fissa da oltre 5 anni a dispetto di tanti pregiudizi e commenti negativi che da sempre accompagnano la loro unione. Il matrimonio è stato annunciato più volte ma ancora i due non sono riusciti a convolare a giuste nozze per i molti impegni della donna, da sempre in prima linea nella politica italiana. L'annuncio della loro partecipazione alla puntata di stasera del Gf è stato dato da Barbara d'Urso nel corso di Pomeriggio5, in occasione di un anniversario per loro molto importante. Simone Coccia vorrà forse chiedere la mano di Stefania Pezzopane in diretta televisiva? La coppia dovrebbe restare nella casa solo per questa sera ma per conoscere i dettagli è necessario aspettare la puntata in diretta di questa sera.