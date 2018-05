Gf, Barbara D'Urso furiosa coi concorrenti: "Baye hai indignato l'Italia"

Come si poteva immaginare, la terza puntata del Gf Nip è piuttosto impegnativa e carica di tensione, gli atti di bullismo contro Aida Nizar hanno veramente indignato tutta Italia. E proprio Barbata D'Urso, comparendo in via del tutto eccezionale in video ai concorrenti, ha voluto dirlo nella casa del Gf. Ma prima di mettere i ragazzi davanti al fatto compiuto, la conduttrice ha voluto fare una durissima premessa per condannare ciò che è accaduto. "Nella casa sono avvenute cose orrende e inaccettabili, non ci sto io, tutta l'Italia, Cristiano e Simona - ha detto la conduttrice del Gf Nip -. Quando ho visto un branco accanirsi contro una donna, e non ci sono giustificazioni, ho chiesto alla produzione, che era d'accordo con me, di prendere provvedimenti. Forse loro non si rendono conto perché qui si sta parlando di bullismo. E questo è un tema delicato soprattutto in questo momento. Comunicherò loro le decisioni che sono state prese".

E dopo questa premessa, Barbara si è collegata con i concorrenti del Gf per comunicare loro cosa sta succedendo fuori dalla porta rossa. Spiegato loro il motivo per il quale la vedono in video, la D'Urso ha mandato in onda un filmato riassuntivo, filmato nel quale sono state raccolte tutte le aggressioni nei confronti di Aida Nizar.

"Queste sono solamente alcune della frasi orende e cariche di odio che noi italiani abbiamo sentito - esclama irritata Barbara D'Urso -. Noi e il Gf ci siamo vergognati a mandare in onda altre frasi di odio. Quello che ha fatto arrabbiare è questo branco, ma nessun tipo di provocazione giustifica chiudersi a branco. Il bullismo è una cosa orrenda e va combattuta. Voi non siete quelli che state dimsotrando. Io esigo che questo clima di odio sparisca immediatamente. Vi rendete conto cosa avete creato? Pretendo che da questo momento il clima sia di gioco, ci stanno gli scherzi e le litigate, ma non il branco contro una persona".

Dopo il video choc e le dure parole della conduttrice del Gf, il primo a parlare è Baye Dame. Il concorrente senegalese, però, sembra non aver capito la gravità dei suoi gesti e delle sue parole e tenta di giustificarsi: "Io chiedo scusa, ma vorrei sottolineare che Aida è stata accolta, ma è stata la prima a istigare. E' stata la prima a far litigare le ragazze, a Veronica ha dato della viziosa per la sua sessualità, Aida è la stessa che ha voluto mangiare il tiramisù da sola e nel momento in cui stavamo discutendo ha osato a dirmi "tu hai l'odio dentro perché nessuno ti am" solo perché il giorno dopo io gli avevo fatto una confidenza. E il giorno dopo mi ha detto 'puzzi e torni in Senegal'".

Ma le parole di Baye Dame non convincono nessuno e Barbara D'Urso glielo dice chiaramente: "Stai parlando di un tiramisù. Baye hai indignato l'Italia. Questa è un'aggressione, nulla può giustificarla, nessun tipo di provazione. Nessuna provazione giustifica nessun tipo di aggressione fisica nei confronti di una donna. L'opinione pubblica è scioccata. Io sono 10 anni che combatto la violenza sulle donne. Quindi io non ci sto. E io mi rivolgo anche a quelli che ridevano e guardavano che hanno quindi acclarato che si poteva aggredire una donna. Il pubblico è incavalotissimo. E non dirmi che è una questione di provazione. Sono 10 anni che combatto che se una donna si mette una minigonna allora può essere molestata. Tu lo sai Baye, in Italia dove tu vivi e ami, quante donne vivono così violentate verbalmente dai propri uomini. Io non ci sto, io non faccio passare questi messaggi".

Così nella casa del Gf Nip parte un duro botta e risposta fra il branco e Aida Nizar. Anche gli opinionisti si mettono in mezzo e condannano senza mezzi termini tutte queste aggressioni contro l'attrice spagnola. "Vorrei vedere come tratti tua mamma", dice Simona Izzo. Ma nonostante le dure parole di Barbara D'Urso e degli opinionisti, i concorrenti del Gf sembrano non voler capire, così la conduttrice decide di essere ancora più chiara. E il suo discorso non lascia più spazio a dubbi: "Il Gf prenderà provvedimenti, ma fra tutte le cose orrende questa aggressione è la più vergognosa che possa essere mandata in tv. Luigi, voglio vedere cosa fai se vedi in strada un ragazzo che butta contro il muro tua madre o tua sorella. So i vostri problemi e le vostre qualità per questo io sono incazzata. Avete una responsabilità grandissima. I tuoi si staranno vergognando tantissimo, Baye. Non esiste nessuna provocazione fisica nè verbale che possa giustificare la tua aggressione. Io non tollero più niente".

E poco dopo Baye Dame viene squalificato.