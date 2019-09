"Daniele si vuole ubriacare per provarci con lei". La Vignali risponde furibonda

Dopo essere stata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, Valentina Vignali ha voluto rispondere di nuovo alle malelingue, che anche stavolta la vedrebbero in atteggiamenti intimi con il suo ex coinquilino nella casa più spiata d'Italia, Daniele Dal Moro. In moltissimi, tra i telespettatori del Gf16, sembrano ancora non mandare giù il rapporto venutosi a creare tra Valentina e Daniele al Gf, per via dei legami che tengono vincolati questi ultimi rispettivamente al fidanzato Lorenzo Orlandi e all'ex gieffina Martina Nasoni.

In questi giorni, proprio al fidanzato di Valentina Vignali sono arrivati dei messaggi da parte di alcuni utenti che intendevano segnalare ad Orlandi il fatto che Valentina fosse in albergo con Daniele e che Dal Moro sembrasse intenzionato a trascorrere la notte con l'ex gieffina.

Valentina Vignali risponde alle malelingue, dopo il Grande Fratello

"Lorenzo – questo il primo messaggio di segnalazione che Valentina Vignali ha mostrato furibonda tra le sue Instagram stories e che aveva ricevuto il suo fidanzato Orlandi – vai dalla tua fidanzata a Milano. Daniele sta già in prima fila, tu e Valentina siete così belli insieme. Daniele ha già detto che si vuole ubriacare, così sicuramente avrà la scusa per provarci con lei". "Ma Valentina – si legge poi in un altro compromettente messaggio – che sta in albergo con Daniele… Ma che schifo è? Lui abita a Verona, perché non se ne va a casa sua? Non è lontano da Milano o vuole stare proprio con lei la notte? Lorenzo, svegliati".

"Io e Daniele siamo amici, per cui vi chiederei di smetterla- è stata la risposta piccata alle malelingue di Valentina, che ha parlato ai fan in una nuova storia pubblicata su Instagram-. Abbiamo trascorso una giornata in messo ai videogiochi e i palloni di basket. Alle 9.05 eravamo entrambi sul treno, io per Roma lui per Verona".