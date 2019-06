GF, Valentina Vignali in pensiero per il suo fidanzato

Valentina Vignali è una delle protagoniste del Gf 16. La cestista ha dimostrato fin dall'inizio di avere un carattere forte, tanto da aver innescato numerose polemiche all'interno della casa del Grande Fratello. È stata al centro di intrighi e discussioni per la sua forte vicinanza con Daniele Dal Moro, il concorrente che per diverse settimane è stato molto vicino a Martina Nasoni.

Valentina Vignali e Martina hanno spesso discusso per gli atteggiamenti molto intimi che l'influencer ha avuto con il coinquilino veneto, al quale la lega una fortissima amicizia. Durante la sua avventura al GF 16, Valentina ha ricevuto la visita di sua madre ma non ha mai avuto notizie dal suo fidanzato Lorenzo. Nemmeno nel giorno del suo compleanno il ragazzo le ha fatto giungere nella casa un segno della sua vicinanza e del suo amore. Questa assenza ha lasciato il segno in Valentina, che anche se non ha spesso manifestato il suo malessere, ha evidentemente notato qualcosa di strano in questo comportamento.