Gf, Daniele vicino a Martina per i 100mila euro? Lui sbotta: "Cene e benzina li pago io"

A conclusione del Grande Fratello 16, la frequentazione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si è fatta più assidua, ma l’ex concorrente della Casa di Canale 5 è stato accusato di essersi avvicinato alla vincitrice del reality show per soldi.

Martina, che ha trionfato durante questa 16esima edizione del GF riuscendo a scavalcare Enrico Contarin e a portarsi a casa il premio in denaro di 100mila euro, era stata “snobbata” da Daniele quando erano rinchiusi nella Casa di Cinecittà. L’iniziale frequentazione tra loro era stata motivo di liti e musi lunghi, tanto che il padre della Nasoni aveva messo in guardia la figlia, suggerendole di stare lontana da Daniele e di viversi al meglio questa imperdibile esperienza televisiva.